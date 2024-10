Controlli a Secondigliano: sequestrati 50 kg di molluschi e salumi non conformi. La Polizia Municipale intensifica le ispezioni per combattere le irregolarità commerciali.

Un’ampia operazione condotta dalla Polizia Municipale di Napoli ha avuto luogo a Secondigliano, una zona periferica della città, caratterizzata da controlli definiti “Alto Impatto”.

Sequestrati a Secondigliano 50 kg di molluschi e salumi non conformi

Gli agenti dell’Unità Operativa Secondigliano, affiancati dal personale dell’Unità Operativa Avvocata, dal Reparto Prevenzione Crimine della Campania e da veterinari dell’ASL Napoli 1 Centro, sono stati coinvolti in controlli mirati.

Le ispezioni si sono concentrate sulle irregolarità commerciali, le violazioni delle normative di sicurezza e igiene, oltre agli abusi edilizi in alcune aree chiave. Tra le sanzioni più rilevanti, gli agenti hanno sequestrato 40 chilogrammi di molluschi bivalvi in una pescheria della zona interessata, rinvenuti in condizioni igieniche non conformi.

Secondigliano, sequestrati 50kg tra molluschi e salumi

Inoltre, nella stessa strada in cui sono stati effettuati i controlli dalla Polizia Municipale di Napoli, sono stati confiscati ulteriori 10 chilogrammi di prodotti alimentari in una salumeria, anch’essi inadeguati secondo le norme igieniche. Complessivamente, i 50 chilogrammi di alimenti non idonei sono stati distrutti.

Un venditore ambulante è stato multato per l’assenza della SCIA, necessaria per l’inizio dell’attività commerciale, con conseguente sequestro delle merci esposte. Questa operazione sottolinea l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza alimentare e la legalità nel commercio, rafforzando la vigilanza su pratiche commerciali scorrette e condizioni di vendita non sicure.