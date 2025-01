Arresti per sequestro di persona e estorsione in Sicilia

Un’operazione contro il crimine organizzato

Nel ragusano, i carabinieri hanno effettuato un’importante operazione che ha portato all’arresto di nove persone, tra cui quattro minorenni. Gli arrestati sono accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché di detenzione e porto di arma da fuoco aggravati in concorso. Questo episodio evidenzia la crescente preoccupazione per la criminalità organizzata nella regione, in particolare legata al traffico di droga.

Il sequestro di un giovane per debiti di droga

Le indagini sono state avviate dopo il sequestro di un ragazzo di 19 anni, avvenuto il 20 giugno scorso a Scicli, un comune del ragusano. Il giovane è stato tenuto in ostaggio in un hotel di Siracusa fino all’intervento del gruppo di Intervento Speciale. Questo caso ha messo in luce le dinamiche violente legate al traffico di stupefacenti, dove il mancato pagamento di debiti può portare a conseguenze estreme.

Indagini e arresti coordinati

Le indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Modica hanno visto il supporto dei reparti Investigativi dei Comandi Provinciali di Ragusa e Siracusa, oltre all’impiego di tre unità cinofile. Il coordinamento è stato gestito dalla Procura Distrettuale Antimafia e dalla Procura per i Minorenni di Catania, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine per combattere la criminalità. Vista la gravità dei reati, per tutti gli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere.