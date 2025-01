Servizi: Renzi, 'Belloni via pessimo segnale per il Paese, sarebbe stata preziosa per la Sala'

Servizi: Renzi, 'Belloni via pessimo segnale per il Paese, sarebbe stata...

Roma, 7 gen (Adnkronos) – "La Belloni è una signora professionista a cui si deve il ritorno a casa dei Marò. Che se ne vada oggi è un pessimo segnale per il Paese. Sarebbe stata preziosa in questa vicenda ma non so perchè alle riunioni di palazzo Chigi dal rapimento di Sala non è stata chiamata. E' un errore che se ne vada in questo momento, ha esperienza". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira, su La7.