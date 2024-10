Un amore che sorprende

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a far parlare di sé, specialmente dopo il loro recente scambio con la concorrente spagnola Maica Benedicto al Grande Fratello spagnolo. Questo scambio, avvenuto il 21 ottobre, ha portato i due gieffini a vivere un’esperienza unica, lontano dai loro compagni italiani. Fino a poco prima della partenza, Shaila era molto vicina a Javier, ma la situazione è cambiata drasticamente durante l’ultima puntata del reality. In diretta, la ballerina ha dichiarato di non voler aspettare Javier e ha ufficializzato la sua scelta per Lorenzo.

Passione e intimità al Gran Hermano

Una volta arrivati al Gran Hermano, Shaila e Lorenzo si sono lasciati andare completamente. Lontani dagli occhi giudicanti dei loro coinquilini italiani, i due hanno trascorso le giornate tra abbracci, baci e dichiarazioni d’amore. Shaila ha confessato di non essersi mai sentita in questo modo per nessuno, affermando di essersi innamorata del modello milanese. Gli inquilini spagnoli hanno addirittura rivelato che la coppia avrebbe consumato la loro passione nella Casa, alimentando ulteriormente il gossip.

Le reazioni del pubblico e dei concorrenti

Il 24 ottobre, durante il daytime del Grande Fratello, sono state mostrate immagini della coppia insieme a letto, suscitando un’ondata di reazioni sui social. Shaila, messa alle strette dal conduttore spagnolo, ha negato con un sorriso imbarazzato, ma molti utenti hanno dubitato delle sue parole. La situazione si è complicata ulteriormente con il rientro di Maica, che è stata informata da una compagna riguardo ai momenti intimi tra Shaila e Lorenzo. Alfonso Signorini, noto per il suo spirito investigativo, sarà sicuramente pronto a indagare su questa vicenda al loro rientro in Italia, previsto per il 28 ottobre.