Shoah: Picierno, 'manifestazione davanti a Pd iniziativa pericolosa'

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – "La manifestazione annunciata da collettivi e sigle estremiste davanti alla sede del Pd nel Giorno della Memoria è un’iniziativa ridicola e pericolosa, figlia di un clima avvelenato che in queste settimane sta alimentando soltanto odio e mistificazioni". Lo afferma in una nota la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

"Utilizzare il 27 gennaio per scendere in piazza 'contro il sionismo' è uno sfregio alla memoria della Shoah e non ha nulla a che vedere con la legittima solidarietà al popolo palestinese.

È solamente una nuova forma di antisemitismo che si maschera dietro l’antisionismo. Non è casuale infatti che il bersaglio sia il Partito Democratico. È evidente il tentativo di colpire e destabilizzare chi oggi rappresenta un argine di massa contro il negazionismo e la cultura dell’odio. A Elly la mia solidarietà, così come a tutta la comunità democratica del Pd, oggi più che mai chiamata a difendere i valori della memoria, dell’antifascismo e della convivenza civile”.