A Napoli cresce la preoccupazione per il caso Topolino: un uomo che si presume sia armato di coltello si starebbe aggirando nella zona di via Toledo travestito dal famoso personaggio della Disney. Secondo quanto riportato da varie segnalazioni sui social, in particolare su TikTok, l’uomo sarebbe solito estorcere denaro a passanti e turisti.

Il caso Topolino preoccupa Napoli: le tante segnalazioni sui social

Nelle ultime ore si sono perse le tracce dell’uomo mascherato, dopo che gli agenti della Polizia Locale si sono messi all’opera per indagare sul caso. Occorre però precisare che finora, oltre al contesto dei social, non risultano segnalazioni dell’accaduto e nessun passante avrebbe finora denunciato comportamenti scorretti in tal senso. Eppure, persino Francesco Emilio Borrelli, Deputato AVS, nella serata di domenica 16 marzo 2025, avrebbe pubblicato un post in cui alludeva alla vicenda in questione, chiedendo alle forze dell’ordine di approfondire: “Ci stanno arrivando tantissime segnalazioni di questo soggetto che, travestito da Topolino, minaccia ed estorce denaro a turisti e cittadini che si fanno le foto con lui – ha postato Borrelli sui social – in alcuni video gli utenti affermano che l’uomo sia anche armato di coltello”. Borrelli ha proseguito: “Chiederò che si avvii un’indagine per chiarire la vicenda e, se le accuse dovessero essere confermate, si proceda con una pena adeguata, serve un’intensificazione dei controlli nelle aree più frequentate per evitare che truffatori e violenti possano agire senza conseguenze. Invitiamo tutti a denunciare episodi simili alle forze dell’ordine affinché si possa intervenire tempestivamente. Napoli non può essere ostaggio di chi pensa di poter fare il proprio comodo senza alcun rispetto per la legalità”.

L’uomo sarebbe anche armato di coltello

In uno dei video, due ragazze raccontano: “Questo topo ci ha chiesto soldi per una foto e dopo esserci lamentate e avergli dato 2,5 euro, abbiamo scoperto che ha un coltello e minaccia la gente per strada”. Qualcuno inoltre ha parlato di un episodio avvenuto tempo fa a Napoli, in cui un uomo mascherato da Batman sarebbe stato allontanato dal Topolino, in apprensione per la compresenza del concorrente sul posto.