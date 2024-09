Si prevede che il traffico ferroviario, interrotto a causa di un incidente, riprenderà domani.

La ripresa del traffico ferroviario tra Milano Certosa e Milano Centrale, interrotto a seguito di un incidente coinvolgente due treni merci e un treno passeggeri, è prevista per domani mattina. I lavori di riparazione dell'infrastruttura, danneggiata dal deragliamento di un treno merci, sono già iniziati secondo la rete ferroviaria italiana (Rfi). L'incidente è avvenuto nel nodo ferroviario di Milano, tra Milano Certosa e Milano Greco Pirelli.

La ripresa del traffico ferroviario tra Milano Certosa e Milano Centrale, interrotto a causa di un incidente che ha coinvolto due treni merci e un treno passeggeri, dovrebbe avvenire domani mattina. La rete ferroviaria italiana (Rfi) ha comunicato che sono già iniziati i lavori di riparazione dell’infrastruttura, danneggiata dal deragliamento di un treno merci appartenente a una società non facente parte del Gruppo. L’incidente è avvenuto stamattina nel nodo ferroviario di Milano, tra Milano Certosa e Milano Greco Pirelli. Prima di iniziare i lavori, i tecnici di Rfi hanno dovuto aspettare l’effettuazione dei rilievi da parte delle autorità appropriate. La ripresa del servizio ferroviario tra Milano Certosa e Milano Centrale è prevista per la mattina di sabato 14 settembre, secondo una nota rilasciata dalla società del gruppo FS.