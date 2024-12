Siccità: Enna, in corso incontro in prefettura con i sindaci e capo Protezione civile'**

**Siccità: Enna, in corso incontro in prefettura con i sindaci e capo ...

Palermo, 2 dic. (Adnkronos) – E' in corso presso la Prefettura di Enna un incontro presieduto dal prefetto di Enna con i sindaci dei 5 Comuni che hanno occupato sabato il potabilizzatore della diga Ancipa. Partecipa in videoconferenza anche il Capo della Protezione civile regionale Salvatore Cocina. Intanto, prosegue il presidio all'impianto di Troina (Enna). E' stato proprio il Prefetto Maria Carolina Ippolito a convocare la riunione questa mattina per la "trattazione delle problematiche connesse alla Diga Ancipa". Sabato mattina i sindaci di Nicosia, Troina, Cerami, Gagliano Castelferrato e Sperlinga avevano occupato il potabilizzatore a servizio della diga Ancipa, presente anche il deputato ed ex sindaco di Troina Fabio Venezia. Ieri la società di gestione Siciliacque ha annunciato di avere presentato denuncia per l'occupazione e il presunto sabotaggio dell'impianto. Intanto Caltanissetta rischia di restare a secco in attesa dei lavori del bypass.