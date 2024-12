Un’inchiesta sconcertante

Recentemente, un’inchiesta condotta da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, ha rivelato gravi lacune nella sicurezza delle aree dedicate agli eventi natalizi a Milano. Nonostante le promesse del ministero dell’Interno di aumentare i controlli dopo i tragici eventi di Magdeburgo, la realtà sembra ben diversa. Staffelli ha dimostrato che un’auto può accedere senza alcun ostacolo nella zona adiacente al Duomo, dove si svolgono i mercatini di Natale, e persino circolare indisturbata in una piazza affollata di cittadini e turisti.

Accesso libero e senza controlli

Il servizio di Striscia ha mostrato come l’inviato, seguendo una segnalazione, sia riuscito a entrare in un varco libero e incustodito tra piazza Fontana e corso Vittorio Emanuele. Con l’auto a passo d’uomo, ha percorso l’intera area dei mercatini, per poi sbucare senza alcun ostacolo in piazza Duomo. La situazione è allarmante, considerando che in un periodo festivo così affollato, la sicurezza dovrebbe essere una priorità assoluta. Staffelli ha persino effettuato un’inversione nel cuore della piazza, ripercorrendo lo stesso tragitto senza incontrare alcun blocco o controllo.

Le ripercussioni sulla sicurezza pubblica

Questa inchiesta solleva interrogativi seri sulla capacità delle autorità di garantire la sicurezza durante eventi di massa. La presenza di veicoli in aree pedonali affollate rappresenta un rischio significativo, non solo per i turisti, ma anche per i residenti. Le autorità locali dovrebbero rivedere le misure di sicurezza e implementare controlli più rigorosi per prevenire potenziali incidenti. La trasmissione completa del servizio andrà in onda domani sera su Canale 5, e ci si aspetta che susciti un ampio dibattito pubblico su questo tema cruciale.