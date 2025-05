Sicurezza: a Roma workshop su prevenzione dei reati contro soggetti vulnerabili

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - Si terrà domani a Roma, presso la Sala VIVI di via Decio Filipponi n. 1, il workshop dal titolo “La prevenzione dei reati nei confronti di soggetti vulnerabili: donne e anziani, femminicidio, truffe, circonvenzione di incapaci”, organizzato dall’As...

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Si terrà domani a Roma, presso la Sala VIVI di via Decio Filipponi n. 1, il workshop dal titolo “La prevenzione dei reati nei confronti di soggetti vulnerabili: donne e anziani, femminicidio, truffe, circonvenzione di incapaci”, organizzato dall’Associazione Italiana Vittime di Reato (AIVR) con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e l’egida del Dipartimento Interuniversitario di Criminologia Clinica, Vittimologia e Psicopatologia Forense del Consorzio Humanitas S.

Raffaele.

L’incontro vedrà la partecipazione di figure di altissimo rilievo istituzionale e scientifico: magistrati, avvocati, criminologi, rappresentanti delle forze dell’ordine, del mondo accademico e delle associazioni. Al centro del dibattito: la prevenzione del femminicidio, la tutela degli anziani vittime di truffe e abusi patrimoniali, e gli strumenti giuridici per contrastare la circonvenzione di incapaci.

I lavori saranno aperti dal Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, e si articoleranno in due sessioni, coordinate dagli avvocati Arianna Agnese e Giuseppe Bucca, rispettivamente presidente AIVR e presidente AIVVR. Il workshop si preannuncia come un’occasione importante di approfondimento e confronto operativo, con l’obiettivo di promuovere strategie concrete ed efficaci per la protezione delle persone più fragili della nostra società.