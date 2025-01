Sicurezza: Boccia, 'scudo? Non serve, basta rispetto Costituzione e leggi'

Sicurezza: Boccia, 'scudo? Non serve, basta rispetto Costituzione e legg...

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – "Abbiamo condannato con forza le violenze di Bologna e Roma e ringraziamo le forze dell’ordine per il lavoro che quotidianamente svolgono. Non ci prestiamo a strumentalizzazioni che vengono da ambienti della maggioranza e del governo". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia conversando con i giornalisti a Palazzo Madama.

"Ci riconosciamo nelle parole del padre di Ramy, sulla cui morte va fatta piena luce e riteniamo che non ci sia bisogno di alcuno scudo per le forze dell’ordine che hanno come stella polare della loro azione la Costituzione e le leggi del nostro Paese a cui nessuno si deve sottrarre”.