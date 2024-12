Sicurezza e monitoraggio durante il Giubileo a Roma

Un sistema di sorveglianza all’avanguardia

Con oltre duemila telecamere, tra quelle della polizia e del Comune, Roma si prepara a gestire la sicurezza durante il Giubileo. Questi dispositivi sono collegati a un centro di controllo dedicato, situato presso la Questura della Capitale, che monitora in tempo reale gli eventi principali. Oggi, il primo test di questo sistema si è svolto in occasione della tradizionale cerimonia a piazza di Spagna per la festa dell’Immacolata, alla quale ha partecipato papa Francesco. La messa in piazza San Pietro e l’accensione delle luminarie in piazza del Popolo sono stati momenti chiave seguiti con attenzione dagli operatori di sicurezza.

Coordinamento e gestione degli eventi

Il questore Roberto Massucci, insieme a un team di operatori specializzati in ordine pubblico, ha coordinato tutte le fasi della giornata. Grazie a un grande ledwall, è stato possibile visualizzare in contemporanea le immagini provenienti da dodici telecamere, che hanno immortalato i momenti salienti della cerimonia. Questo approccio non solo garantisce una risposta rapida in caso di emergenze, ma permette anche di monitorare il flusso di persone e gestire al meglio gli spostamenti del pontefice.

Prevenzione dei reati contro il patrimonio

Oltre alla sorveglianza, sono stati potenziati i servizi nelle stazioni della metropolitana che servono le aree interessate dagli eventi. L’attenzione è rivolta in particolare all’area del Tridente, che comprende il centro storico, e alla zona del Vaticano, con particolare focus su piazza San Pietro. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per prevenire i reati contro il patrimonio, che statisticamente colpiscono i turisti. La presenza di agenti in borghese e pattuglie nei luoghi di maggiore affluenza mira a garantire un ambiente sicuro per tutti coloro che partecipano alle celebrazioni.