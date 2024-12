Vigilanza rafforzata nelle aree sensibili

In vista delle festività di fine anno, Torino si prepara a garantire un elevato livello di sicurezza per i cittadini e i turisti. La Prefettura ha annunciato un potenziamento dei dispositivi di vigilanza e tutela dell’ordine pubblico, in particolare presso chiese, santuari e altri luoghi di culto dove si prevedono eventi significativi. Queste misure sono state discusse durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Donato Cafagna.

Controlli nelle aree commerciali e turistiche

Oltre alla vigilanza nei luoghi di culto, saranno intensificate anche le misure di osservazione e controllo nelle aree turistiche e commerciali più frequentate. I tradizionali mercatini di Natale e le fiere saranno oggetto di particolare attenzione, così come le stazioni ferroviarie e l’aeroporto di Torino. Queste aree, affollate durante le festività, richiedono un monitoraggio costante per prevenire eventuali situazioni di rischio.

Misure specifiche per eventi di Capodanno

In occasione degli eventi programmati per il 31 dicembre e il 1° gennaio in Piazza Castello, sono state pianificate misure di sicurezza straordinarie. L’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 sarà fondamentale per garantire un’adeguata risposta in caso di emergenze. L’accesso alle aree interessate dagli spettacoli sarà regolato tramite prenotazioni, con modalità che saranno comunicate dal Comune di Torino e dagli organizzatori. Inoltre, sarà vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine per evitare possibili incidenti.