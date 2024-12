Un clima di allerta in tutta Italia

In seguito all’attentato avvenuto a Magdeburgo, la polizia italiana ha emesso una circolare che ordina un “immediato rafforzamento” della vigilanza nelle aree turistiche e commerciali. Queste misure riguardano in particolare i mercatini e le fiere natalizie, luoghi di grande affluenza e attrattiva per i visitatori. Le autorità hanno esteso le disposizioni anche a siti che ospitano eventi di intrattenimento e a obiettivi considerati sensibili.

Misure di sicurezza nei mercatini di Natale

Il mercatino di Natale di Bolzano è stato sottoposto a misure di sicurezza straordinarie. In piazza Walther, l’accesso è sorvegliato da un cordone di pattuglie delle forze dell’ordine, mentre la Protezione civile ha installato barriere di cemento per impedire l’ingresso di veicoli non autorizzati. Anche a Trento, la presenza delle forze dell’ordine è stata potenziata, con un presidio di sicurezza e cubi di cemento disposti in piazza Fiera. Queste iniziative sono state adottate per garantire la tranquillità e la serenità dei cittadini e dei visitatori durante le festività.

Collaborazione tra le forze di polizia

Il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso un’ordinanza specifica per coordinare i servizi di pubblica sicurezza, coinvolgendo tutte le forze di polizia. Le misure sono state adottate in conformità con le indicazioni del ministero dell’Interno e in seguito alle discussioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo principale è quello di garantire un ambiente sicuro per tutti coloro che partecipano agli eventi natalizi.

Reazioni politiche e misure future

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato i vertici degli apparati di sicurezza per discutere la situazione attuale e le misure da adottare in vista del Giubileo e delle festività imminenti. Anche il vicepremier Matteo Salvini ha commentato l’attentato, definendo le immagini provenienti dalla Germania “drammatiche” e sottolineando la necessità di un aumento della sicurezza per il periodo natalizio. “Occorre estrema attenzione e cautela”, ha affermato, esprimendo fiducia nel fatto che il governo italiano intensificherà le misure di sicurezza per Natale e Capodanno.