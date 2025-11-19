Sicurezza: Veltroni, 'sinistra ha sempre guardato tema con fastidio, serve equilibrio'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "La sinistra ha sempre guardato il tema della sicurezza con aria infastidita, aristocratica. La sicurezza è in primo luogo un problema delle persone che hanno meno. Se la sinistra non si occupa di loro, di chi si occupa?". Così Walter Veltroni a Ot...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "La sinistra ha sempre guardato il tema della sicurezza con aria infastidita, aristocratica. La sicurezza è in primo luogo un problema delle persone che hanno meno. Se la sinistra non si occupa di loro, di chi si occupa?". Così Walter Veltroni a Otto e mezzo su La7.

"La sicurezza è la prima garanzia di libertà e bisogna togliere l'idea di una riduzione securitaria.

C'è bisogno di un giusto equilibrio: politiche sociali, ma se qualcuno scippa in metropolitana è necessario assicurarsi che non lo rifaccia". "La destra governa da tre anni e la condizione di insicurezza è cresciuta, non possono prendersela con altri", conclude.