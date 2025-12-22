Sicurezza: Zaratti, 'Piantedosi non aiuta le forze dell'ordine'

Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Altro che marchio, i codici identificativi degli agenti sono ormai uno strumento irrinunciabile se si vuole salvaguardare la gestione democratica delle piazze. Il ministro Piantedosi continua a fare scudo, continua a dire che la violenza sta solo da una parte, ovviam...

Roma, 22 dic (Adnkronos) – "Altro che marchio, i codici identificativi degli agenti sono ormai uno strumento irrinunciabile se si vuole salvaguardare la gestione democratica delle piazze. Il ministro Piantedosi continua a fare scudo, continua a dire che la violenza sta solo da una parte, ovviamente a suo dire delle piazze, ma una vasta opinione pubblica sa che non è così.

Piantedosi fa scudo, lo ha sempre fatto, ma così non aiuta né le piazze né le stesse Forze dell’ordine". Lo dice Filiberto Zaratti, capogruppo di AVS nella commissione Affari costituzionali della Camera.