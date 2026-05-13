Sinner, agli Internazionali c'è Baggio e non solo: tutti i vip in tribuna per Jannik

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Roberto Baggio tifa Jannik Sinner, insieme ai tanti vip sulle tribune degli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, mercoledì 13 maggio, l’ex Pallone d’Oro ha pubblicato un post che lo ritrae sugli spalti del Centrale, mentre assiste al match, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, tra il numero 1 del mondo e Andrea Pellegrino, vinto proprio da Sinner: “È stato bellissimo vederti giocare dal vivo per la prima volta”, ha scritto su Instagam Baggio taggando Sinner, “sei un grande!”.

Baggio però era soltanto l’ultimo dei tanti vip che in questi giorni hanno affollato le tribune del Centrale.

Tutti, o quasi, per vedere giocare Sinner. Nel match contro Pellegrino le telecamere hanno inquadrato Adriano Galliani, ex storico dirigente del Milan, la giornalista di Dazn Giusy Meloni, il difensore della Roma Daniele Ghilardi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Tanti vip si erano visti già nei due turni precedenti, vinti dall’azzurro contro Ofner prima e Popyrin poi.

In prima fila nella tribuna d’onore del Centrale, in completo nero e occhiali, è spuntato Rosario Fiorello. Sopra di lui il ministro degli Esteri Antonio Tajani, seduto tra il presidente della Fitp Angelo Binaghi e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Presente anche il senatore Pier Ferdinando Casini e l’ex calciatore Marco Tardelli, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

A fare rumore però sono state anche le assenze. Nell’angolo di Sinner, dove si trovano gli allenatori Darren Cahill e Simone Vagnozzi, non c’è infatti la fidanzata Laila Hasanovic. In tribuna invece i genitori di Sinner, mamma Siglinde e papà Hanspeter.

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