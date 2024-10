Negli ultimi tempi, sempre più giovani scelgono di portare lo smalto senza remore, sia nel settore della celebrità che nella vita quotidiana. Tra i pionieri maschili della nail art c’è sicuramente Tommaso Marini, che quattro anni fa, in un’intervista, rivelò: “Possiedo una vasta collezione di smalti e ne sono appassionato. Mi dipingo le unghie, e quindi? Mi sento libero, e i miei amici fanno lo stesso. Credo che una parte della mia generazione sia più tollerante”.

Ieri pomeriggio, durante l’evento La Volta Buona, Tommaso ha rivelato il motivo che lo ha spinto a colorarsi le unghie cinque anni fa.

Il motivo dietro la scelta

“Ti piace come ho fatto le unghie? Il mio smalto di oggi presenta segni tribali. Vorrei condividere la vera ragione per cui lo indosso: non è solo una questione di estetica. Tutto è iniziato per una ragione pratica. Quando praticavo scherma, due delle mie unghie si rovinavano sempre, apparendo brutte, rotte e scheggiate, non era affatto piacevole. Così ho pensato di coprirle. Poi mi sono chiesto: ‘Perché non colorarle tutte?’. Anche perché il risultato mi piaceva. Da quel momento in poi, è cominciato tutto e attualmente mi diverto anche moltissimo.”