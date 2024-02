Smog: Roggiani (Pd), 'su lotta a inquinamento Regione Lombardia resta immobile'

Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Senza alcun senso del pudore, Attilio Fontana sostiene che la Lombardia stia contribuendo positivamente alla lotta all'inquinamento ma la realtà è ben diversa: la destra in Lombardia non solo non ha mai adottato misure concrete ma ha anche manif...

Milano, 21 feb. (Adnkronos) – "Senza alcun senso del pudore, Attilio Fontana sostiene che la Lombardia stia contribuendo positivamente alla lotta all'inquinamento ma la realtà è ben diversa: la destra in Lombardia non solo non ha mai adottato misure concrete ma ha anche manifestato apertamente la sua avversione verso la cura dell’ambiente, addirittura in alcuni casi strizzando l’occhio a tesi negazioniste sul cambiamento climatico". Così Silvia Roggiani, deputata e segretaria regionale del Partito Democratico della Lombardia.

"Per contrastare l'inquinamento -afferma Roggiani- sarebbe essenziale incentivare il trasporto pubblico locale che, in Lombardia, purtroppo, si trova in uno stato pietoso, come evidenziato dal caos della gestione di Trenord. E mentre in Parlamento il Partito Democratico ha ottenuto l'approvazione di una risoluzione per aumentare il fondo Tpl di 1,6 miliardi all'anno, la Lombardia rimane immobile, senza alcuna visione per promuovere una mobilità alternativa a quella privata".

Riguardo poi all'incremento delle aree verdi, alla rigenerazione urbana e all'educazione ambientale, "la destra continua a dimostrare totale inerzia. E questo vale non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale, dove hanno tagliato i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati alle politiche ambientali e alla rigenerazione urbana".