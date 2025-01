Un pasto caldo per chi ne ha bisogno

La Casa di Zaccheo, situata a Mesagne, in provincia di Brindisi, rappresenta un faro di speranza per molte famiglie in difficoltà. Ogni giorno, questa struttura offre un pasto caldo a oltre 80 nuclei familiari, garantendo non solo cibo, ma anche un momento di socializzazione e supporto. La missione della Casa è chiara: combattere la povertà alimentare e fornire un aiuto concreto a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

Un’iniziativa che fa la differenza

La Casa di Zaccheo non è solo un luogo dove si distribuiscono pasti. È un centro di aggregazione sociale, dove le famiglie possono trovare ascolto e supporto. Grazie al lavoro instancabile di volontari e donatori, l’organizzazione riesce a mantenere attivo un servizio fondamentale per la comunità. Ogni giorno, i volontari si dedicano con passione alla preparazione dei pasti, utilizzando ingredienti freschi e di qualità, per garantire che ogni piatto sia nutriente e soddisfacente.

Eventi speciali per unire la comunità

Un momento particolarmente significativo è rappresentato dagli eventi speciali, come quello di Capodanno, in cui la Casa di Zaccheo ha avuto l’onore di ospitare Al Bano Carrisi. La presenza di una figura così amata ha attirato l’attenzione su questa iniziativa, sottolineando l’importanza della solidarietà e dell’impegno sociale. Questi eventi non solo offrono un pasto caldo, ma creano anche un senso di comunità, unendo persone di diverse estrazioni sociali in un clima di festa e condivisione.