Un atto vile contro un’amministratrice pubblica

La comunità di Novoli è scossa da un grave episodio di vandalismo che ha colpito la vicesindaca Francesca Ingrosso. Nella notte, l’auto della sua famiglia è stata data alle fiamme, un gesto che ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i cittadini. Il sindaco Marco De Luca ha immediatamente espresso la sua solidarietà, definendo l’atto “vile e ignobile”. Le autorità locali stanno attualmente indagando per accertare le origini del rogo, mentre la comunità si unisce per sostenere la propria amministratrice.

La reazione della comunità e delle istituzioni

In seguito all’incendio, il sindaco De Luca ha assicurato a Francesca Ingrosso il “grande abbraccio” di tutta l’amministrazione comunale e della comunità novolese. Questo episodio ha messo in luce non solo la vulnerabilità degli amministratori pubblici, ma anche la forza della solidarietà in momenti di crisi. La comunità ha risposto con messaggi di sostegno e condanna verso l’atto vandalico, sottolineando l’importanza di proteggere chi lavora per il bene comune.

Indagini in corso e la ricerca della verità

Le indagini sono attualmente in corso, con le forze dell’ordine che stanno esaminando le prove e raccogliendo testimonianze. È fondamentale che venga fatta chiarezza su questo episodio, non solo per garantire giustizia alla vicesindaca, ma anche per rassicurare i cittadini sulla sicurezza della loro comunità. La speranza è che questo atto di vandalismo non rimanga impunito e che si possa risalire agli autori di questo gesto inaccettabile.