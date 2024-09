Sono in corso indagini sul compagno di cella del giovane di 18 anni deceduto a S. Vittore.

La Procura di Milano ha inserito il compagno di cella del prigioniero di 18 anni che è morto in un incendio la notte scorsa nel penitenziario di San Vittore nell'elenco delle persone sotto indagine per omicidio colposo. Questo passo è stato necessario per eseguire tutte le analisi richieste, compr...

La Procura di Milano ha inserito il compagno di cella del prigioniero di 18 anni che è morto in un incendio la notte scorsa nel penitenziario di San Vittore nell’elenco delle persone sotto indagine per omicidio colposo. Questo passo è stato necessario per eseguire tutte le analisi richieste, compresa l’autopsia sul corpo del giovane. Non è da escludere la possibilità che l’incendio scatenato sul materasso fosse una manifestazione di dissenso condotta da entrambi che si sia conclusa in modo tragico.