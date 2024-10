Sono stati accusati dopo aver vinto un milione al lotto, ma continuano a ricevere il reddito di cittadinanza.

La Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha denunciato due persone per aver ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza, nonostante avessero guadagnato quasi un milione di euro con il gioco online. Le due persone, residenti a Cesena e Bagno di Romagna, hanno ricevuto complessivamente oltre 41.000 euro di sussidi pubblici, pur avendo crediti bancari considerevoli non dichiarati all'Inps. Questo non è un evento isolato: nel 2019, sono state identificate 25 persone sospettate di aver indebitamente ricevuto il reddito di cittadinanza, per una somma totale di oltre 260.000 euro.