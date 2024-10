Sabato 5 ottobre, Sophie Codegoni è tornata ospite a Verissimo. Un anno fa, lei e l’ex compagno Alessandro Basciano avevano rivelato la loro separazione nel programma condotto da Silvia Toffanin, scambiandosi accuse pesanti. Dopo quell’episodio, i due si erano riavvicinati per un periodo, ma si sono nuovamente separati, apparentemente in modo definitivo, lo scorso maggio.

La storia di Sophie e Alessandro

Durante l’estate, Sophie è stata al centro di voci riguardo a una storia con l’attore spagnolo Aron Piper, mentre sono state notate anche alcune uscite con Basciano. Ora, dopo un anno complesso, la Codegoni ha fatto sapere, durante l’intervista con la Toffanin, che lei e il deejay hanno deciso di prendere vie diverse. In questa occasione, però, ha sottolineato come i due stiano cercando di mantenere un rapporto pacifico per il bene della loro figlia, Celine Blue. Sophie ha espresso rispetto e affetto nei confronti di Alessandro, sperando che il loro attuale equilibrio familiare possa perdurare.

Le reazioni dei fan

Tuttavia, le sue parole non sono state ben ricevute da alcuni fan, soprattutto perché recentemente Basciano aveva pubblicato sui social alcuni messaggi che sembravano suggerire tensioni irrisolte con Sophie. Inoltre, il deejay non sembra aver gradito molto l’intervista di Verissimo e ha reagito con un post sui social che non è passato inosservato. Poco dopo la trasmissione, ha condiviso un’emoji di popcorn nelle sue storie Instagram, un gesto interpretato da molti come una critica alle affermazioni di Sophie, mettendo in dubbio la sincerità delle sue dichiarazioni.

Le critiche dei fan

Recentemente, la noto esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso una testimonianza di una fan della coppia, che ha sostenuto che Alessandro non segua più l’ex compagna su Instagram. Non è chiaro se questo unfollow sia effettivamente avvenuto, ma pare che la tranquillità tra i due stia già subendo delle crepe. Sui social, numerose persone hanno ripreso a criticare i due, accusandoli di orchestrare un’altra farsa. Alcuni sostengono che tra Basciano e Sophie ci sia ancora affetto e che stiano recitando in modo ambiguo per attirare l’attenzione. Sarà davvero così? Rimane da vedere…