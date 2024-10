Sophie Codegoni ha espresso grande preoccupazione per sua figlia, lasciandosi andare a un pianto liberatorio. Com'è la situazione attuale?

Sophie Codegoni, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha scatenato preoccupazione tra i fan per il suo silenzio sui social durante la sua presenza a Parigi per la Fashion Week. Il motivo si è rivelato essere la malattia della figlia Celine Blue, che ha avuto convulsioni febbrili legate a un'infezione. Codegoni, trovatasi lontana dalla figlia per lavoro, è tornata immediatamente a casa, passando due giorni in ospedale. La condizione di Celine è ora stabile, ma l'episodio ha scosso Codegoni, che si è confessata in un successivo post su Instagram, esprimendo la sua paura e senso di colpa. Nonostante la rottura con il padre di Celine, Alessandro Basciano, Sophie ha suggerito che è stato coinvolto nell'accaduto, mantenendo comunque la riservatezza su dettagli specifici.

Sophie Codegoni ha suscitato allarme tra i suoi fan nei giorni scorsi, scomparendo improvvisamente dalle piattaforme online nonostante la sua presenza a Parigi per la Fashion Week. I suoi fedeli follower, che abitualmente seguono sia i suoi affari professionali che quelli personali, sono stati sorpresi dalla sua assenza inaspettata. Di solito, Sophie pubblica regolarmente storie sulla sua vita quotidiana sul suo account Instagram, ma recentemente ha postato solo contenuti lavorativi, non coinvolgendo i suoi fan nella sua vita fuori dal lavoro. Tuttavia, Sophie è riaffiorata su Instagram solo poche ore fa, spiegando la ragione della sua mancanza: sua figlia, Celine Blue, è stata malata.

Il cambio di stagione spesso porta ondate di malattie e raffreddori soprattutto nei più piccoli, e Celine Blue, che ha poco oltre un anno, non è stata immune. Nel suo caso, però, l’infezione ha indotto delle convulsioni febbrili, crisi convulsive scatenate da un aumento di temperatura che supera i 38ºC. Benché queste convulsioni siano generalmente innocue e legate a infezioni minori, la conoscenza di Sophie su questa reazione era limitata, e di conseguenza ha avuto paura della situazione. La sua preoccupazione è stata accentuata ancor di più dalla sua lontananza da Celine, trovandosi a Parigi per lavoro quando tutto è avvenuto, suscitandole inoltre un forte senso di colpa. Eccole le sue parole:

Le cose sono state piuttosto dure negli ultimi giorni, abbiamo avuto un bello spavento. Celine non stava bene e non appena ne ho avuto notizia, ho preso il primo aereo da Parigi per tornare a casa da lei. Abbiamo passato due giorni in ospedale con lei, tra esami e visite mediche. Ora è perfettamente in salute, ma allora ho dovuto lasciare tutto per il timore che provavo. Ha sofferto di convulsioni febbrili, di cui non avevo la minima idea. Sembra, però, che sia molto comune in alcuni bambini, inclusa Celine, che potrebbero non avere mai più attacchi, o che potrebbero riaccadere durante un’influenza. Nonostante tutte le spiegazioni che abbiamo ricevuto, lo shock e l’ansia si sono impossessati di me, era del tutto inaspettato.

Sophie Codegoni in lacrime ha confessato: “Mi sono sentita colpevole”

In seguito, Sophie ha condiviso i suoi sentimenti con i suoi fan, lasciando scorrere le lacrime liberatrici. L’ex partecipante di Uomini e Donne ha parlato di tutte le emozioni che ha vissuto in quei giorni, rivelando che per la prima volta si è sentita “impotente” di fronte alla responsabilità immensa di essere genitore. Dalla nascita di Celine Blue, non ha mai dovuto affrontare una situazione così impegnativa, ma questa esperienza l’ha resa più resiliente, facendola sentire una madre completa. Per fortuna, in quei momenti delicati, ha avuto il supporto di sua madre, Valeria Pasciuti, che si è presa cura della piccola.

Vivendo un’esperienza inaspettata e stimolante, ho sentito il bisogno di sfogarmi un po’ perché non è stata una passeggiata. Il terrore è stato molto grande, ma ora siamo in grado di gestirlo. Non riuscivo a non sentirmi in colpa per via del mio lavoro che mi teneva lontana, ma allo stesso tempo mi sentivo aliviata sapendo che Celine era sotto la cura di mia madre. Non sono sicura se avrei potuto affrontare bene come mia madre questa circostanza, mi sono sentita minuscola per la prima volta, una mamma in tutti i sensi questa volta. Non ho mai vissuto una paura così forte.

Fino a questo momento, Alessandro Basciano, il padre di Celine, ha deciso di non esprimersi su quanto accaduto, mantenendo la riservatezza. Comunque, Sophie ha sempre usato il plurale “noi”, suggerendo che anche il deejay fosse al corrente del problema. Anche dopo la loro rottura lo scorso estate, sembra che abbiano mantenuto un rapporto cortese per il bene della figlia. È importante notare che, nelle passate settimane, Basciano ha postato alcuni messaggi criptici sui social, non è però chiare a chi fossero diretti, se alla sua ex compagna o a qualcun altro.