Spionaggio: Schlein, 'Meloni chiarisca, non faccia presidente 'coniglio' anche su questo'**

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – "La vicenda Paragon pare una vicenda estremamente grave. Il governo deve venire a chiarire. Ha fatto una smentita che è stata smentita dal Guardian che ci ha riferito che questa società israeliana ha rescisso il contratto con l'Italia per non aver rispettato i termini di utilizzo. Il governo non può mettere la testa sotto la sabbia anche su questa vicenda. La presidente del 'coniglio' deve venire a riferire su questi fatti gravi". Lo dice Elly Schlein in collegamento a L'Aria che Tira su La7.