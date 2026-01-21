Sport: Mattarella, 'per atleti sacrifici e rinunce alle spalle del successo, capacità da apprezzare'

Roma, 21 gen (Adnkronos) - "E' per noi un motivo di orgoglio quello che avete fatto. E so bene cosa è costato. So bene i sacrifici, le rinunce, la fatica della lunga preparazione per la breve competizione, che è la conclusione di un percorso molto lungo". Lo ha detto il ...

Roma, 21 gen (Adnkronos) – "E' per noi un motivo di orgoglio quello che avete fatto. E so bene cosa è costato. So bene i sacrifici, le rinunce, la fatica della lunga preparazione per la breve competizione, che è la conclusione di un percorso molto lungo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'incontro al Quirinale con le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Campionati mondiali del 2025.

"Per tutte le atlete e tutti gli atleti, olimpici e paralimpici, alle spalle del risultato, del successo, della competizione, medaglie o meno conquistate c'è un lungo percorso di avvicinamento fatto di sacrifici, rinunce faticose -ha proseguito il capo dello Stato-. Per questo grazie, per questa testimonianza di capacità, di impegno che fa superare le difficoltà. Sacrifici che sono compensati dalla gratificazione del risultato, della competizione, dall'incontro con tanti altri giovani in sede internazionale ma certamente richiedono volontà di impegno e un apprezzamento".