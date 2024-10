Un’auto si è ribaltata lo scorso 8 ottobre sulla Statale 36, all’altezza dello svincolo di Lissone e Desio Sud in direzione Laghi. La vettura era guidata da un uomo di 42 anni, che è stato soccorso sotto la pioggia. Giunti sul posto i sanitari con l’autoambulanza e l’auto medica in codice rosso; presenti inoltre gli agenti della polstrada e i vigili del fuoco.

Come sta l’uomo soccorso sulla Statale 36?

Fortunatamente, dopo le prime cure ricevute sul posto, le condizioni dell’uomo sono risultate meno gravi del previsto. È stato quindi trasportato in codice giallo (media gravità) all’ospedale San Gerardo di Monza. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine: sembra che il veicolo si sia ribaltato, probabilmente a causa della perdita di controllo, in una serata caratterizzata da pioggia battente.

Non è la prima volta

Sfortunatamente, non è la prima volta che accadono sinistri simili lungo la Statale 36. Lo scorso 5 settembre, infatti, un altro veicolo (un camioncino da come si legge su Lecco Today) si è ribaltato e,a nche in questo caso, è stato necessario l’intervento dei soccorsi in codice rosso.

Statale 36: un po’ di storia

La Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, comunemente nota come SS36, è una delle principali arterie di collegamento della Lombardia. Si estende per circa 141 chilometri, collegando Milano con il confine svizzero attraverso Lecco e la Valtellina. La sua importanza risiede nel fatto che connette l’area metropolitana milanese con le località turistiche del Lago di Como e con le regioni montane della Valtellina e della Valchiavenna, oltre a facilitare il passaggio verso il passo dello Spluga e la Svizzera.