Stayloop.co aggiunge una figura chiave al suo Consiglio Consultivo durante il lancio globale: Aida Al Busaidy

La piattaforma tecnologica turistica con sede a Dubai, stayloop.co, che sviluppa soluzioni innovative basate sui dati nel marketing degli influencer, ha recentemente effettuato un significativo lancio globale a Istanbul. Durante l’evento di quattro giorni, influencer provenienti da tutto il mondo hanno potuto vivere la ricchezza culturale di Istanbul esplorando allo stesso tempo da vicino il sistema operativo di Stay Loop.

L’evento è stato caratterizzato da esperienze esclusive che riflettevano lo spirito unico di Istanbul. La prima serata è iniziata con una cena in uno dei ristoranti più prestigiosi della città. La mattina successiva è stato servito un eccellente esempio di colazione tradizionale turca; specialità locali come kebab e baklava hanno permesso ai partecipanti di gustare sapori indimenticabili.

Durante tutto il programma, gli influencer hanno scoperto la città dal mare durante un tour in barca sul Bosforo; hanno inoltre avuto l’opportunità di ammirare la storia di Istanbul dall’alto con un volo organizzato in elicottero. Si sono rilassati vivendo tradizioni secolari in un bagno ottomano storico e, più tardi, hanno esplorato da vicino il patrimonio culturale della città, includendo luoghi iconici come le cisterne sotterranee e Hagia Sophia.

L’influencer di viaggi spagnolo Antonio Pozo, con 1 milione di follower, ha condiviso le sue impressioni: «Questa è la mia quarta visita in Turchia, ma grazie a Stay Loop è la prima volta che vivo un’esperienza così completa e gratificante». Anelya Kenjebekova, con 1,4 milioni di follower, ha aggiunto: «Questo tour, grazie a Stay Loop, ha offerto l’opportunità di vivere ogni tappa in modo pianificato e fluido. Scoprire molti luoghi nascosti della città ed esplorare atmosfere diverse che arricchiranno i nostri contenuti ha superato di gran lunga i tour precedenti. È stata davvero un’esperienza indimenticabile». Un altro dei 12 partecipanti distinti, Andrea Dal Corso, con 810.000 follower, ha sottolineato il valore dell’esperienza Stay Loop: «Ora possiamo gestire i nostri viaggi in modo più efficiente grazie alla piattaforma Stay Loop, creata per costruire un ponte tra noi e i brand. Tutto ciò che dobbiamo fare è fidarci e godere delle esperienze».

Oltre a questo impressionante processo di lancio, Stay Loop ha annunciato anche l’ingresso di Aida Al Busaidy, professionista internazionale con esperienza in marketing e comunicazione, nel suo Consiglio Consultivo. Aida ricopre attualmente il ruolo di Vicepresidente per la Tutela dei Consumatori presso il Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai e guida progetti strategici nei settori del turismo e del marketing da oltre 18 anni. La sua partecipazione come consulente rafforza la visione globale di Stay Loop e supporta l’obiettivo di creare un ecosistema affidabile e sostenibile per brand e influencer.

La differenza di Stay Loop: l’ecosistema Barter

Stay Loop è una piattaforma costruita sui nove anni di esperienza dell’agenzia Stay Influence, operante nel campo del marketing degli influencer. Al centro del sistema c’è l’idea di mettere in contatto brand e influencer viaggiatori in collaborazioni di scambio reciprocamente vantaggiose.

Mentre diventa più facile per i brand raggiungere i content creator giusti, gli influencer possono collaborare naturalmente con brand turistici che offrono hotel, ristoranti, eventi e molti altri servizi nelle destinazioni che visitano. Questo ecosistema rende i processi di creazione dei contenuti più autentici, offrendo al contempo ai brand l’opportunità di interagire direttamente con il loro pubblico di riferimento.

Durante l’evento di lancio, il fondatore di Stay Loop, Orhan Beyazıt, ha condiviso il seguente messaggio:

«Stay Loop non è solo una piattaforma; è una comunità che costruisce connessioni sostenibili tra brand e influencer. Questo ciclo, iniziato a Istanbul, si espanderà in diverse città del mondo nei prossimi anni. Inoltre, con l’ingresso di Aida Al Busaidy nel nostro Consiglio Consultivo, la sua visione internazionale del marketing e la sua esperienza nel settore contribuiranno significativamente al percorso di crescita di Stay Loop. Insieme a lei, miriamo a creare un ecosistema di influencer affidabile e sostenibile in geografie più ampie».

Offrendo una piattaforma di nuova generazione basata sui dati al settore turistico, Stay Loop consente a brand e influencer di gestire le loro collaborazioni di scambio in modo più efficiente e trasparente. Allo stesso tempo, l’azienda si posiziona con la missione di aggiungere valore all’ecosistema turistico nel campo del marketing esperienziale.

In questo contesto, prevede di organizzare incontri e workshop per i brand partner sulle dinamiche del marketing degli influencer, strategie per creare campagne di successo e casi di studio. Convinta che Aida Al Busaidy contribuirà a questa missione su scala globale, il team di Stay Loop esprime grande entusiasmo per il suo ingresso nel Consiglio Consultivo.