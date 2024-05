Stellantis: Tavares, da settembre modelli Leapmotor in vendita in 9 paesi, Italia inclusa**

**Stellantis: Tavares, da settembre modelli Leapmotor in vendita in 9 paesi, ...

Roma, 14 mag. – (Adnkronos) – "Da settembre 2024 avvieremo l'esportazione di modelli LeapMotor in 9 mercati europei" fra cui l'Italia, in un processo "sostenuto da 200 punti di vendita, con un importante contributo della rete Stellantis & you. Siamo in fase di omologazione dei modelli e a settembre apriremo le vendite". Lo annuncia in una conferenza stampa da Pechino, l'ad del gruppo Stellantis Carlos Tavares, aggiungendo che dopo il lancio europeo (gli altri paesi sono Belgio, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Portogallo) i modelli del brand cinese saranno venduti in altre tre regioni globali, "con un potenziamento significativo" dell'offerta di modelli elettrici (EV) del gruppo. Tavares spiega che con LeapMotor esiste un "forte piano di prodotti che prevede il lancio di sei modelli entro il 2027"