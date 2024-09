Una terribile tragedia si è consumata a Nuoro. Un uomo ha compiuto una strage familiare in due abitazioni, per poi togliersi la vita. Ha sparato alla moglie e ai figli.

Strage familiare a Nuoro: spara alla moglie e ai figli

Un uomo di 45 anni ha compiuto una strage familiare in due diverse abitazioni. La tragedia si è consumata questa mattina, poi l’uomo ha deciso di togliersi la vita. Il bilancio, secondo le prime informazioni, è di tre morti e quattro feriti. La strage è avvenuta in via Ichnusa, a Nuoro. Sul posto le ambulanze del 118, Polizia e Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Nuoro, strage in famiglia: i dettagli

Un uomo ha sparato alla moglie e ai figli. Ha ucciso la donna e la figlia e ha ferito altri due figli piccoli, più un vicino di casa. Sarebbe poi andato nell’abitazione della madre, in via Gonario Pinna, per sparare anche a lei, che è rimasta gravemente ferita alla testa. I dettagli della vicenda non sono ancora chiari. Altre fonti riportano che le vittime sarebbero la moglie e il vicino di casa, mentre i tre figli e la madre sarebbero rimasti feriti.