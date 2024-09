SuccedeOggi

Oggi si terranno numerosi eventi importanti: a Roma, ci sarà un incontro tra la presidente del Consiglio Meloni e il primo ministro britannico Starmer, e una conferenza stampa della ministra per le Disabilità Locatelli. A Cagliari, si aprirà l'anno accademico 2024-2025 al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. A Milano, il Refettorio Ambrosiano ospiterà la conferenza stampa per il lancio della Comunità Energetica Solidale - SOLEdarietà e un dibattito sulla 'Settimana Europea della Mobilità'. I dati semestrali del mercato italiano del Private Equity saranno presentati da AIFI-PwC. A Genova, si terrà un'Assemblea Pubblica su "La Genova che verrà". A Strasburgo, la presidente dell'Ue, von der Leyen, incontrerà diversi leader politici europei. Saranno presentati diversi eventi presso l'Onu a Ginevra e New York, mentre a Teheran il presidente Pezeshkian terrà la sua prima conferenza stampa. A Buenos Aires, il capo di stato Milei presenterà il rendiconto al Parlamento per l'anno 2025. Al Vaticano, si terranno incontri per celebrare i 40 anni di rapporti diplomatici con gli USA e per presentare la XVI Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi. Nell'ambito sportivo, sono in programma partite di Serie A a Parma e Roma, e le semifinali della Vuitton Cup a Barcellona.

Ecco gli eventi principali in programma oggi:

ROMA – All’incrocio di Villa Doria Pamphilj, alle 12.00, si terrà un incontro tra la presidente del Consiglio Meloni e il primo ministro del Regno Unito Starmer.

CAGLIARI – Al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, alle 16.00, si svolgerà la cerimonia di apertura per l’anno accademico 2024-2025, presieduta dal Presidente della Repubblica Mattarella.

PERUGIA – Nella Sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni, alle 12.00, si terrà una conferenza stampa per annunciare una campagna volta a sensibilizzare e promuovere la “Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità”. La ministra per le Disabilità Locatelli e la presidente della Regione Umbria Tesei parteciperanno all’evento.

ROMA – Nel Palazzo Koch alle 9.00, il ministro dell’Economia Giorgetti farà un intervento tramite videoconferenza alla G7 Iea Conference organizzata dalla Banca d’Italia, assieme al governatore Panetta.

ROMA – All’Hotel Nazionale, piazza Monte Citorio, alle 11.00, verrà presentata la 171ª indagine congiunturale di Federmeccanica.

ROMA – Nel Palazzo Orsini, via di Monte Savello, 30, alle 18.00, la Fondazione Maire e Ipsos presenteranno “Nello Spirito di Laudato Sì. Verso COP 29: transizione energetica come opportunità di inclusione sociale e lavorativa”, con la partecipazione del ministro dell’Interno Piantedosi.

MILANO – All’Università Statle, via Festa del Perdono 7, alle 9.00, si terrà un dibattito su ‘Settimana Europea della Mobilità: Bene comune e condivisione degli spazi pubblici’, con il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin (con un messaggio).

MILANO – Presso il Refettorio Ambrosiano, piazza Greco, 11, alle 11.30, si terrà la conferenza stampa di lancio della Comunità Energetica Solidale – SOLEdarietà.

MILANO – AIFI-PwC presenta i dati semestrali del mercato italiano del Private Equity e Venture Capital alle 12.00 in diretta online.

GENOVA – A Confcommercio Genova, nella Sala Grida situata in via XX Settembre, 44, alle 9.45 avrà luogo “La Genova che verrà”, un’Assemblea Pubblica che vedrà la partecipazione del ministro per la PA Zangrillo (in videomessaggio) e del viceministro dei Trasporti Rixi.

LUSSEMBURGO – Il capoeconomista della Bce Lane parlerà al meeting degli economisti della Bei alle 14.00.

FRANCOFORTE – Alle 10.00, la Bce pubblicherà i risultati del sondaggio sugli analisti monetari.

MADRID – Luis de Guindos, vicepresidente della Bce, interverrà ad un evento organizzato da El Economista alle 10.15.

TORINO – Alle 17.00, in Via San Francesco D’Assisi, 8/a, Intesa Sanpaolo presenterà il libro “Nelle tasche degli italiani. Il debito pubblico spiegato bene. Come funziona, come liberarcene”.

STRASBURGO – La presidente dell’Ue, von der Leyen, incontrerà Weber, presidente del Ppe al Parlamento europeo; poi avrà un incontro con Metsola, presidente del Pe; infine, riceverà Weber, Garcàa-Pérez e Hayer, presidenti del Ppe, dell’Alleanza progressista di SD e del gruppo di nuova Europa.

BUDAPEST – Si svolgerà un’incontro informale dei ministri della Ricerca dell’UE.

STRASBURGO – Avrà luogo la sessione del Parlamento europeo (fino al 19).

VIENNA – La conferenza generale annuale dell’Aiea si terrà (fino al 20).

GINEVRA – L’Onu terrà una conferenza stampa riguardo la violenza e le violazioni dei diritti umani a Gaza e nei territori occupati.

NEW YORK – La coordinatrice umanitaria dell’Onu per Gaza, Sigrid Kaag, farà un resoconto al Consiglio di sicurezza.

TEHERAN – Il presidente iraniano Pezeshkian terrà la sua prima conferenza stampa.

BUENOS AIRES – Il capo di stato Milei sottopone al Parlamento il rendiconto per l’anno 2025

PHILADELPHIA – Il capo dei Stati Uniti Biden partecipa a una manifestazione con le Università di Historically Black

TEHERAN – Secondo anniversario delle proteste innescate dopo il decesso di Mahsa Amini, arrestata per non aver portato il hijab

CITTÀ DEL VATICANO – Nella sala convegni dei Musei Vaticani alle 12.00 avrà luogo la presentazione del francobollo per celebrare i 40 anni di rapporti diplomatici tra la Santa Sede e gli Stati Uniti

ROMA – Nella sala comunicazione del Vaticano, ubicata in via dell’Ospedale 1, alle 13.00 si terrà la conferenza stampa per presentare la Seconda sessione della XVI Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi

TORINO – Nel Museo Radio e Tv Rai, situato in via Verdi, 16 alle 12.30 si svolgerà il “Prix Italia”, la 76° edizione

PARMA – Nello Stadio Tardini alle 18.30 avrà luogo la Serie A, con la partita Parma-Udinese, la quarta giornata

ROMA – Nello Stadio Olimpico alle 20.45 si terrà la Serie A, con l’incontro Lazio-Verona, la quarta giornata

BARCELLONA – È in programma la coppa America 2024, con le semifinali della Vuitton Cup.