SuccedeOggi

Il 20 settembre 2024, Mattarella parteciperà al "XVII Simposio COTEC Europa" a La Palmas. A Roma, Mantovano parlerà di cybersicurezza in un meeting della Regione Lazio. Sinistra Italiana celebrerà la sua prima celebrazione nazionale a Barletta. A Bologna avrà luogo la "TPI FEST", mentre a Milano si celebreranno i 5 anni di Iv con Renzi. Inoltre, a Roma si discuteranno finanziamenti nel settore delle costruzioni, mentre a Parma l'onorevole Giorgetti parteciperà al Festival di Open. Lecce ospiterà "La Puglia al centro" nel Teatro Politeama Greco. Pescara chiuderà la quarta edizione dell'Abruzzo Economy Summit. La "High-Level Insurance Conference" sarà inaugurata a Roma. A livello internazionale, a Washington, Lagarde della BCE parlerà con la direttrice generale del FMI, Georgieva. A Tokyo, la politica monetaria sarà decisa dalla Banca del Giappone. La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, parteciperà a un evento online di Oprah Winfrey. A Roma, sarà presentata la Festa del Cinema e il Papa incontrerà i Movimenti Popolari. A Napoli, il G7 della Cultura vedrà la partecipazione del ministro della Cultura, Giuli. Eventi salienti a Milano includono il Ministro della Salute Schillaci agli Stati Generali della Sanità digitale e moda con le sfilate della Fashion week Women's Collection. In ambito sportivo, ci saranno prove libere per MotoGP e Formula 1 a Misano e Singapore, rispettivamente. In Serie A, Cagliari ed Empoli si sfideranno a Cagliari e Verona contro Torino a Verona.