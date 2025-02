Sudan: Onu, 'il paese rischia l'abisso se la guerra non finisce'

Washington, 27 feb. (Adnkronos/Afp) - Il Sudan rischia centinaia di migliaia di morti se la devastante guerra nel Paese non avrà fine e non arriveranno aiuti. Lo ha detto l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk parlando al Consiglio per i diritti umani. &qu...

Washington, 27 feb. (Adnkronos/Afp) – Il Sudan rischia centinaia di migliaia di morti se la devastante guerra nel Paese non avrà fine e non arriveranno aiuti. Lo ha detto l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk parlando al Consiglio per i diritti umani. "Stiamo guardando nell'abisso", ha aggiunto. "Le agenzie umanitarie avvertono che senza azioni per porre fine alla guerra, fornire aiuti di emergenza e rimettere in piedi l'agricoltura, centinaia di migliaia di persone potrebbero morire".