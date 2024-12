Supermercati aperti a Natale: ecco l'elenco per il 24, 25 e 26 dicembre

Supermercati aperti a Natale: ecco l'elenco per il 24, 25 e 26 dicembre

Scopri l'elenco completo dei supermercati aperti a Natale. Orari aggiornati per il 24, 25 e 26 dicembre, per non farti mancare nulla durante le festività natalizie.

Le festività natalizie sono un momento di festa e convivialità, ma spesso si accompagnano a preparativi intensi che mettono alla prova l’organizzazione di ognuno.

Supermercati aperti a Natale: ecco l’elenco per il 24, 25 e 26 dicembre

Nonostante l’attenzione ai dettagli, capita spesso di dimenticare qualcosa per il pranzo o la cena, rendendo indispensabili gli acquisti dell’ultimo minuto. Per questo motivo, sapere quali supermercati saranno aperti durante Natale e Santo Stefano è fondamentale per evitare inconvenienti dell’ultimo momento.

Le principali catene adottano politiche diverse sugli orari di apertura nei giorni festivi. Alcune offrono un servizio limitato per agevolare i clienti, altre chiudono completamente per permettere ai propri dipendenti di trascorrere le feste con le famiglie. Ad esempio, catene come Esselunga, Coop e MD chiudono il 25 e 26 dicembre, mentre Pam, Aldi e Iper garantiscono aperture ridotte il 26.

Per non farsi trovare impreparati, è sempre consigliabile consultare i siti ufficiali per verificare gli orari dei punti vendita della propria zona.

Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano: elenco completo per il 24, 25 e 26 dicembre

Ogni catena adotta politiche diverse sugli orari di apertura per Natale, Santo Stefano e la Vigilia.

Ecco un riepilogo:

Esselunga : chiusa il 25 e 26 dicembre; aperta il 24 dalle 7:30 alle 20:00.

: chiusa il 25 e 26 dicembre; aperta il 24 dalle 7:30 alle 20:00. Coop : chiusa il 25 e 26 dicembre, con eccezioni per alcuni punti vendita strategici; aperta il 24 dalle 8:00 alle 19:00.

: chiusa il 25 e 26 dicembre, con eccezioni per alcuni punti vendita strategici; aperta il 24 dalle 8:00 alle 19:00. Carrefour : chiusure variabili il 25 e 26 dicembre; aperta il 24 con orari regolari.

: chiusure variabili il 25 e 26 dicembre; aperta il 24 con orari regolari. Iper : chiusa il 25 dicembre; aperta il 24 dalle 8:00 alle 20:00 e il 26 con orari consueti.

: chiusa il 25 dicembre; aperta il 24 dalle 8:00 alle 20:00 e il 26 con orari consueti. Lidl : chiusa il 25 dicembre; aperta il 24 con orario ridotto. Variabile il 26 dicembre.

: chiusa il 25 dicembre; aperta il 24 con orario ridotto. Variabile il 26 dicembre. MD : chiusa il 25 e 26 dicembre; aperta il 24 dalle 8:00 alle 19:00.

: chiusa il 25 e 26 dicembre; aperta il 24 dalle 8:00 alle 19:00. Pam : chiusa il 25 dicembre; aperta il 24 dalle 8:00 alle 20:00 e il 26 dalle 8:00 alle 19:00.

: chiusa il 25 dicembre; aperta il 24 dalle 8:00 alle 20:00 e il 26 dalle 8:00 alle 19:00. Aldi : chiusa il 25 dicembre; aperta il 24 con orario regolare e il 26 con orario domenicale.

: chiusa il 25 dicembre; aperta il 24 con orario regolare e il 26 con orario domenicale. Famila: chiusa il 25 e 26 dicembre; aperta il 24 con orario ridotto.

Per informazioni dettagliate sui singoli punti vendita, è sempre consigliabile consultare i siti ufficiali delle catene.