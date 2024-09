Taffo ha risposto dopo l'addio finale di Beatrice Luzzi alla sua ex suocera.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì scorso, Beatrice Luzzi ha preso l’opportunità di salutare la sua ex suocera morente in diretta: “Voglio approfittare di questo momento per salutare la mia ex suocera che si sta preparando a lasciarci. Poiché non posso essere lì per dirle addio, lo faccio da qui. Ciao Laura”. Mentre alcuni hanno apprezzato il gesto dell’opinionista, ad altri non è piaciuto e ha scatenato un dibattito sul web.

Il profilo Twitter di Taffo, un’impresa funebre che è diventata famosa online grazie al suo social media manager Riccardo Pirrone, ha commentato il video di Beatrice, affermando: “Nemmeno noi arriviamo a tanto”.

L’omaggio di Beatrice alla sua ex suocera ha diviso il web. I suoi fan l’hanno difesa: “Forse sono strana, ma non vedo nulla di sbagliato in ciò che Beatrice ha fatto e detto. Secondo me dovreste smettere di giudicare come le persone affrontano le perdite. Il fatto che abbia espresso i suoi pensieri in diretta non significa che non le importi”. “Ha reso omaggio a una persona importante per lei e voi criticate, siete disgustosi”. “Ha dimostrato di avere un cuore d’oro e ha salutato l’ex suocera non potendo essere con lei in quel momento”.

Tuttavia, molti hanno espresso il loro scetticismo: “Spero di aver capito male perché questo è surreale”. “Ditemi che ho capito male e che Beatrice non ha davvero salutato la ex suocera morente al Grande Fratello? Per favore”. “Non ho parole per questo momento, ma sinceramente non mi è piaciuto”.