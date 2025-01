Origini e significato del Taharrush Gamea

Il termine “Taharrush Gamea” si traduce in arabo come “molestie di gruppo” e rappresenta un rituale di assalto sessuale collettivo che ha trovato terreno fertile in diverse città europee. Questo fenomeno ha suscitato preoccupazione e indignazione, specialmente dopo gli eventi di Capodanno a Milano, dove un gruppo di giovani è stato coinvolto in un episodio di molestie di massa. La parola “Gamea” significa “collettive”, evidenziando la natura organizzata di questi attacchi, che avvengono spesso in contesti di grande affollamento.

Eventi recenti e testimonianze

Le cronache riportano casi inquietanti, come quello della 20enne belga Laura Barbier, che ha vissuto in prima persona l’incubo del Taharrush Gamea. Le testimonianze di donne molestate in eventi pubblici si moltiplicano, creando un clima di paura e insicurezza. Le autorità, da Colonia a Milano, hanno iniziato a prendere coscienza di un fenomeno che non è isolato, ma che si ripete in diverse città europee, da Zurigo a Salisburgo, fino a Helsinki. La dinamica degli attacchi segue uno schema ben definito: una folla che accerchia la vittima, creando confusione e facilitando l’assalto.

Le reazioni delle autorità e della società

Le autorità tedesche hanno definito il Taharrush Gamea come “una nuova dimensione del crimine”, sottolineando la necessità di affrontare questo fenomeno con misure concrete. Le forze dell’ordine sono state criticate per la loro incapacità di prevenire tali episodi, e in alcuni casi, sono state accusate di non intervenire adeguatamente. La società civile si è mobilitata, chiedendo maggiore protezione per le donne e una condanna ferma di questi atti di violenza. La questione solleva interrogativi profondi sulla cultura della violenza di genere e sulla necessità di educare le nuove generazioni al rispetto e alla dignità.