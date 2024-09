Tajani sostiene che Forza Italia è la forza politica più potente nella regione del Lazio e che è opportuno bilanciare la propria presenza nel consiglio regionale.

I segretari regionali stanno discutendo il crescente ruolo di Forza Italia, come indicato dal presidente Rocca. Si spera in un accordo che consideri il maggiore numero di consiglieri di Forza Italia, richiedendo un riassetto della situazione. Questo è stato confermato da Antonio Tajani, Ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, durante una conferenza stampa con i consiglieri comunali di Roma, Rachele Mussolini e Francesco Carpano, che sono passati a Forza Italia dopo aver lasciato Fratelli d'Italia e Azione.

