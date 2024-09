Taylor Mega ha lanciato un assalto a Chiara Ferragni, con rivelazioni e un'atmosfera surriscaldata.

La contesa tra Tony Effe e Fedez persiste e ha coinvolto anche Chiara Ferragni. Un altro personaggio centrale in questa questione è Taylor Mega, ex fiamma di Effe, che è stata spesso al centro delle attenzioni della stampa rosa italiana per i sussurri su una possibile relazione con Fedez, l’ex marito di Ferragni. Recentemente, Ferragni, attraverso uno story sul suo profilo Instagram, ha esortato i due cantanti a non coinvolgerla nelle loro dispute. “Lasciatemi stare in pace, me e i miei figli“, ha esclamato l’influencer. La reazione di Ferragni ha provocato la risposta di Taylor Mega, che ha postato sui suoi canali social il seguente messaggio: “Non sopporto le persone che si fingono innocenti quando invece sono le peggiori”. Nonostante Ferragni non sia citata esplicitamente, il messaggio sembra essere diretto a lei. Ma da cosa è nata tutta questa confusione? È partita dai continui scambi di dichiarazioni tra Tony Effe e Fedez. Effe, in Red Bull 64 Bars, ha provocato Niky Savage, sostenendo che sia una copia scadente di lui. Poi ha mosso critiche a Fedez, menzionando in modo velenoso la sua ex moglie: “La Chiara dice che mi adora“. In risposta, Savage, amico di Fedez, ha citato la storia d’amore tra Taylor Mega ed Effe: “Giuro che Roberryc (la ragazza di Savage, ndr) non capisce come facesse Taylor Mega“. Nel dissing si è immischiato anche Fedez, che ha rilasciato un nuovo brano, L’infanzia difficile di un benestante, con la presenza di Taylor Mega nel video, schierandosi così contro Effe.

Fedez nel suo brano ha destato scalpore con alcune rivelazioni riguardanti Tony Effe e i suoi presunti contatti con la moglie del cantante, Chiara Ferragni. La frase che ha suscitato maggior scandalo è “Eri tu la mia b*tch, non Taylor Mega. Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami”. Questa situazione ha coinvolto, oltre a Tony Effe, anche altre famose influencer come Giulia De Lellis e Chiara Biasi. Di fronte a tutto ciò, l’influencer di Cremona ha richiesto il rispetto della propria privacy, in particolare riguardo a riferimenti verso i suoi bambini. L’intero episodio ha suscitato una grande attenzione da parte degli utenti sul web. Sia Tony Effe che Fedez hanno ricevuto numerose critiche. Molti utenti considerano inappropriato portare alla luce in pubblico episodi personali.