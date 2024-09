Taylor Mega risponde ad un nuovo acceso dibattito tra Tony e Fedez, scatenando una valanga di critiche.

L’antica liaison tra Tony Effe e Taylor Mega, che ha visto alti e bassi nel corso degli anni, era sembrata concludersi su una nota positiva. Tuttavia, la realtà appare essere diversa. L’influencer ha infatti partecipato alla recente polemica incendiaria lanciata da Fedez come risposta al dissing di Tony di martedì sera. In questo contesto, Taylor Mega ha risposto con un attacco verbale al suo ex, definendolo una ‘bi**h’. Ora invece sembra essere emersa una nuova mossa di Taylor all’interno del conflitto tra Tony e Fedez.

Taylor Mega reagisce nuovamente alle controversie tra Fedez e Niky Savage contro Tony Effe.

Poco tempo fa, Taylor Mega ha postato un video su Tik Tok nel quale canta la canzone di Niky Savage, fatta martedì sera contro Tony. Nella canzone, Niky accusa Tony di aver fatto commenti razzisti sui neri, ma poi lo descrive come un po’ “fru fru”. Quindi, non razzista, ma sì omofobo? E poi un ragazzo di 20 anni che utilizza queste espressioni omofobe degli anni ’80? Un tale comportamento sembra veramente datato.

Taylor Mega ha suscitato non poche reazioni negative sui social media, in specifico su Tik Tok, a causa di una sua recente frecciatina. I suoi follower non l’hanno presa bene, alcuni sottolineando il fatto che dovrebbe rispettare le persone con cui è stata in passato. Fra i commenti si leggevano frasi come: “Avresti dovuto rispettare chi ti ha dato da mangiare”, “Ti piaceva prima, ora perché cambi opinione?”, “Aspettiamo che Tony ti risponda”, “Chi era il tuo partner ancora non ricordo”, “Comunque, anche tu eri con lui”, “Tony ha vinto, peccato per voi”. Altri le hanno fatto notare come questa caduta di stile non le si addice, con commenti come: “Sei seria con queste affermazioni?”, “Adesso parli così solo perché lui è con un’altra”, “Ora è facile criticare, ma ricordo benissimo come ne parlavi positivamente quando eravate insieme”. Alcuni hanno anche espresso il desiderio che avesse risparmiato a tutti questa reazione sui social: “Avresti realmente dovuto evitare di reagire in questo modo, io di certo l’avrei fatto”. Non mancano infine quelle voci che evidenziano un cambio di rotta nel suo atteggiamento: “Prima sembravi entusiasta di lui, ora invece…”.