Taylor Mega rivela un pettegolezzo su Fedez e Ferragni: "Sono una coppia non monogamica".

Nell’interessante trama che lega Chiara Ferragni e Fedez, stasera si presenta una nuova puntata con l’intervista a Le Iene di Taylor Mega, una figura chiave nel recente svolgersi degli eventi. In particolare, è stata fatta menzione di un presunto adulterio da parte di Fedez con l’influencer e modella. Secondo alcune anticipazioni reperite online, Taylor avrebbe discusso su tale argomento, fornendo inoltre uno scoop sui Ferragnez. Ma vediamo di capire meglio di cosa si tratta.

La storia di Chiara Ferragni e Fedez continua con l’entrata in scena di un nuovo personaggio: Taylor Mega. Lei, influencer e modella, è emersa anche nel recente scontro tra il rapper e il suo collega Tony Effe. Durante un’intervista con Michele Caporosso, alias Wad, di Le Iene, Taylor ha rivelato dettagli aggiuntivi sulla sua relazione con Fedez, da cui le era stato attribuito un flirt ora confermato. In base a quanto è stato detto, infatti, sembra che Federico Leonardo Lucia avrebbe ingannato Ferragni con Mega. Circa questa presunta infedeltà, l’influencer e modella ha deciso di fare un po’ di chiarezza.

Gli ultimi aggiornamenti reperiti online e ripresi da Fanpage riguardo all’intervista che verrà trasmessa stasera su Italia 1 rivelano che Taylor avrebbe sostenuto che non si è verificato alcun adulterio tra lei e Fedez perché Ferragni e lui formavano una coppia aperta. Taylor ha quindi confermato che non è stata lei a causare la crisi tra lui e la sua ex. Ha poi spiegato che la sua relazione con il rapper era più di natura fisica e appassionata. Di seguito alle parole di Taylor a Le Iene: “Vedi, non puoi parlare di adulterio quando sei in una coppia aperta. È una situazione in cui puoi concederti di più, non c’è l’esclusività di una coppia tradizionale.”

Ecco il succo del mio discorso, non sto cercando di fare il detective. Certe voci, ovviamente, non riguardano solo me. Infine, se due individui sono felici insieme, è raro che altre persone intervengano nel loro rapporto. Non ero impegnata in nessuna relazione, posso affermarlo per iscritto. Non dal 2019, è una situazione piuttosto recente. Durante la sua conversazione con Wad, Taylor Mega ha colto l’occasione per lanciare uno strale verso una collega, Chiara Ferragni. In base a quanto si è saputo tramite il web e riportato anche da Fanpage, Mega avrebbe accusato Ferragni di essere poco sincera, sottolineando che il suo modo di presentarsi sui social non rispecchia chi è veramente. Di seguito le sue osservazioni sull’influencer: Non ho una grande simpatia per le persone incoerenti. Sui social, molte persone non sono sincere e non si mostrano per quello che realmente sono.