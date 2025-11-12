Tennis: Bertolucci, 'Davis è morta, non conta più per i giocatori'

Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - "La Davis è morta da tempo, non conta più per i giocatori. L'obiettivo per i tennisti che occupano le prime posizioni del ranking sono gli Slam, le Atp Finals e qualche Masters 1000". Così all'Adnkronos l'ex capitano azzurro...

Roma, 12 nov. – (Adnkronos) – "La Davis è morta da tempo, non conta più per i giocatori. L'obiettivo per i tennisti che occupano le prime posizioni del ranking sono gli Slam, le Atp Finals e qualche Masters 1000". Così all'Adnkronos l'ex capitano azzurro di Coppa Davis Paolo Bertolucci alla luce del possibile forfait di Lorenzo Musetti in Coppa Davis, dopo la rinuncia di Jannik Sinner, arrivata nelle scorse settimane.

"Lorenzo ha finito ieri sera tardi ed era stanchissimo, rischia di giocare la Davis ma non essere in grado di competere al massimo delle sue possibilità -aggiunge Bertolucci-. Se dovesse rinunciare ad essere in campo a Bologna la prossima settimana sarebbe una scelta da accettare. Non dimentichiamoci che gioca ininterrottamente dal 7 settimane. Non sarebbe né il primo né l'ultimo giocatore di alto livello a non giocarla. Ai miei tempi la Davis era di vitale importante. Negli ultimi 30 anni ha via via perso sempre più centralità. E' in fondo al calendario e in fondo nelle priorità dei giocatori".