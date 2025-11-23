Tennis: congratulazioni Mattarella, presidente invita atleti al Quirinale**

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto prevenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale per esprimergliele personalmente”. Si legge in una nota.
