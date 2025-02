Tennis: Laureus Academy, 'ritirata nomination Sinner come sportivo dell'anno'**

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "A seguito delle discussioni della Laureus Academy, è stato deciso che la nomination di Jannik Sinner per il Laureus World Sportsman of the Year Award di quest'anno sarà ritirata. Abbiamo seguito questo caso, le decisioni degli organismi globali co...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "A seguito delle discussioni della Laureus Academy, è stato deciso che la nomination di Jannik Sinner per il Laureus World Sportsman of the Year Award di quest'anno sarà ritirata. Abbiamo seguito questo caso, le decisioni degli organismi globali competenti e – pur prendendo atto delle circostanze attenuanti in gioco – riteniamo che la squalifica di tre mesi renda la nomina ineleggibile. Jannik e il suo team sono stati informati". Queste le parole del presidente del Laureus World Sports Academy Sean Fitzpatrick. I candidati per i Laureus World Sports Awards 2025, selezionati da una giuria composta da oltre 1300 importanti media sportivi di tutto il mondo nel dicembre 2024, saranno annunciati a Madrid lunedì 3 marzo.