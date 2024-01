Tennis: Renzi, 'dedica Sinner a genitori messaggio per chi si lamenta di bamboccioni'

Tennis: Renzi, 'dedica Sinner a genitori messaggio per chi si lamenta di...

Tennis: Renzi, 'dedica Sinner a genitori messaggio per chi si lamenta di...

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Jannik Sinner ci ha emozionato. Ha dimostrato che nel tennis non è finita… finché non è finita. Recuperare da 0-2 nella prima finale di una slam significa avere una forza mentale, oltre che una capacità tecnica, impressionante. E p...

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – "Jannik Sinner ci ha emozionato. Ha dimostrato che nel tennis non è finita… finché non è finita. Recuperare da 0-2 nella prima finale di una slam significa avere una forza mentale, oltre che una capacità tecnica, impressionante. E poi la dedica ai genitori ringraziandoli per averlo lasciato libero di scegliere vale moltissimo nell’Italia che spesso si lamenta dei propri giovani bamboccioni". Lo scrive nella Enews Matteo Renzi.