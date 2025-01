Tentativo di fuga da un posto di blocco sull'autostrada A18

Un episodio inquietante sull’autostrada A18

Un uomo di 64 anni ha messo in scena un tentativo di fuga che ha dell’incredibile sull’autostrada A18 Messina-Catania. L’episodio è avvenuto nei pressi della barriera di Tremestieri, dove l’uomo, alla guida di un mezzo pesante, ha effettuato una pericolosa inversione di marcia per eludere un posto di blocco della polizia stradale. Questa manovra azzardata ha comportato il transito in contromano, creando una situazione di grave pericolo sia per lui che per gli altri automobilisti.

La scena si è svolta in un attimo: l’uomo ha deciso di invertire la marcia proprio davanti al casello, urtando i new jersey che delimitano le carreggiate. Questo comportamento imprudente ha attirato immediatamente l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno prontamente attivato le procedure per fermarlo. Dopo una breve corsa, l’uomo è stato bloccato nell’area di parcheggio “Canale Ovest”. Qui, gli agenti hanno proceduto all’identificazione, scoprendo che l’uomo era già privo di patente di guida.

Le conseguenze legali e amministrative

Le conseguenze per il 64enne non si sono fatte attendere. Oltre alla revoca definitiva della patente, l’uomo dovrà affrontare una multa salata di 4.170 euro. Inoltre, il suo veicolo sarà sottoposto a un fermo amministrativo della durata di tre mesi. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di circolazione, soprattutto per chi si trova alla guida di mezzi pesanti. La polizia stradale continua a monitorare attentamente le strade, per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.