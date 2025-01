Un grave episodio di violenza nel centro storico

La notte scorsa, Lecce è stata teatro di un grave episodio di violenza che ha scosso la comunità locale. Un ragazzo di soli 17 anni, di origine colombiana, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato. L’aggressione è avvenuta nel cuore della città, dove il giovane ha accoltellato un 19enne di origini tunisine, colpendolo a pochi centimetri dal cuore. La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale Vito Fazzi, dove attualmente si trova in prognosi riservata.

Le indagini e il recupero dell’arma

Secondo le prime ricostruzioni, l’accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una lite scaturita da motivi di gelosia. I carabinieri, giunti sul posto, hanno ascoltato la vittima e alcuni testimoni, avviando subito le ricerche del responsabile. Le indagini sono coordinate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, Simona Filoni. Durante i sopralluoghi nella zona dell’aggressione, i militari hanno rinvenuto un coltello lungo circa 32 cm, con una lama di 19 cm, nascosto in un tombino e ancora intriso di sangue. Sarà l’analisi del DNA a determinare se si tratta dell’arma utilizzata nell’aggressione.

La reazione della comunità e le implicazioni legali

Questo episodio di violenza ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Lecce, che si interrogano sulla sicurezza nel centro storico, un luogo solitamente frequentato da giovani e turisti. La notizia dell’arresto del minorenne ha sollevato interrogativi anche riguardo alle implicazioni legali per un ragazzo così giovane coinvolto in un crimine così grave. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, mentre la comunità si unisce nel sostegno alla vittima e alla sua famiglia, sperando in una pronta guarigione.