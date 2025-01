Due scosse di terremoto a Montecalvo Irpino

Negli ultimi giorni, la cittadina di Montecalvo Irpino, situata nella provincia di Avellino, è stata scossa da due eventi sismici di magnitudo 2.6 e 2.8. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il primo terremoto si è verificato in mattinata, seguito da un secondo evento poco dopo. Le scosse, sebbene di bassa intensità, sono state avvertite dalla popolazione locale, suscitando preoccupazione tra i residenti.

La reazione della popolazione

Molti abitanti di Montecalvo Irpino hanno descritto l’esperienza come un leggero tremore, ma non ci sono state segnalazioni di danni a edifici o infrastrutture. La comunità, già abituata a vivere in una zona sismica, ha reagito con calma, seguendo le indicazioni delle autorità locali. È importante sottolineare che, nonostante la paura che un terremoto possa generare, la preparazione e la consapevolezza della popolazione possono fare la differenza in situazioni di emergenza.

Monitoraggio sismico e sicurezza

L’INGV continua a monitorare attentamente l’attività sismica nella regione, fornendo aggiornamenti tempestivi e informazioni utili per garantire la sicurezza dei cittadini. Le scosse di magnitudo inferiore a 3.0, come quelle registrate a Montecalvo Irpino, sono comuni e raramente causano danni significativi. Tuttavia, è fondamentale che la popolazione rimanga informata e preparata, poiché la sismicità può variare e eventi più forti potrebbero verificarsi in futuro.