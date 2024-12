Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, lunedì 23 dicembre, alle 13:19 dall’INGV nell’area di Messina.

Messina, scossa di terremoto di magnitudo 4.0

Il sisma, di magnitudo 4.0 e una profondità di 211 km, ha avuto epicentro nel Mar Tirreno Meridionale, tra la costa messinese e le isole Eolie.

Secondo le prime indiscrezioni, si è trattato di una scossa non avvertita dalla popolazione, perché con epicentro in mare. Gli esperti segnalano che, sulla base delle ultime attività sismiche, non vi sarebbero segnali che possano far pensare ad una possibile evoluzione negativa sul territorio.

Messina, scossa di terremoto di magnitudo 4.0: le indagini

Al momento, non sono stati segnalati danni a edifici o persone, ma le autorità competenti stanno eseguendo ulteriori verifiche, che continueranno durante la giornata di oggi, lunedì 23 dicembre, per monitorare eventuali conseguenze.

Le scosse di terremoto in Italia

L’Italia continua a essere colpita da numerose scosse di terremoto, che da mesi tengono in allerta la popolazione. Il paese, infatti, è ad alto rischio sismico a causa delle numerose faglie generate dall’orogenesi alpina e appenninica, avvenuta rispettivamente 100 e 20 milioni di anni fa. Attualmente, le aree più vulnerabili sono le zone alpine orientali e l’Appennino, con particolare attenzione alla fascia centro-meridionale.