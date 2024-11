Terremoto in Valle d'Aosta: scossa avvertita in tutta la regione

Terremoto in Valle d'Aosta: scossa avvertita in tutta la regione

Un evento sismico nella valle del Gran San Bernardo

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata ieri nella valle del Gran San Bernardo, in Valle d’Aosta. Questo evento sismico ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno avvertito il tremore in diverse località della regione. Secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto un ipocentro situato a dieci chilometri di profondità, con epicentro a tre chilometri a ovest di Saint-Rhémy-en-Bosses. La profondità e la posizione dell’epicentro hanno contribuito a rendere la scossa percepibile anche in aree lontane dal punto di origine.

Impatto e reazioni della popolazione

La scossa è stata chiaramente avvertita in vari comuni, dall’alta Valle fino alla piana di Aosta. Molti cittadini hanno condiviso le loro esperienze sui social media, descrivendo il momento in cui hanno sentito il tremore. Alcuni hanno riferito di aver visto oggetti muoversi e di aver avvertito una sensazione di instabilità. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni significativi a persone o strutture, ma l’evento ha riacceso l’attenzione sulla sismicità della regione, già nota per la sua attività sismica moderata.

La sismicità in Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta è una regione montuosa che, a causa della sua geologia, è soggetta a fenomeni sismici. Sebbene eventi come quello di ieri siano relativamente comuni, la popolazione è sempre invitata a mantenere alta l’attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità competenti. Gli esperti sottolineano l’importanza di essere preparati a eventuali scosse più forti, che potrebbero verificarsi in futuro. Le istituzioni locali stanno continuando a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulla sismicità della zona.